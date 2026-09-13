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Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура загорятся цветами фестиваля молодежи

Подсветка начнет работать в 19:45, одновременно с наружным уличным освещением. Увидеть ее можно будет до шести утра понедельника.

Фото: travelarium.ph // Shutterstock

В воскресенье вечером, 13 сентября, в Петербурге включат праздничную подсветку на Дворцовом, Троицком мостах и мосте Бетанкура. Они загорятся желтым, зеленым, фиолетовым и розовым в рамках акции к фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

Как подчеркнули в Смольном, каждый цвет имеет свое значение. Желтый символизирует импульс и энергию старта, присущую молодым людям. Зеленый ассоциируется с открытыми дорогами — именно в этом цвете оформлены навигационные указатели на площадке фестиваля.

Фиолетовый олицетворяет масштаб события и его международное измерение, а розовый связан с позитивными эмоциями и современными способами медиапрезентации в цифровой среде.

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