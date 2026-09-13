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В Петербурге дожди встанут на паузу: начало следующей недели будет сухим и солнечным

Особенно много солнца должно быть во вторник.

Фото: Yura Borisov / Shutterstock

В воскресенье, 13 сентября, Петербург окажется под влиянием периферии очередного североатлантического циклона. В городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди.

Температура воздуха составит +15…+17 градусов, а в Ленобласти — +13…+18 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду, рассказал ведущий эксперт «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик Александр Колесов уточняет: погода в воскресенье будет стабильно дождливой — это «небольшая компенсация природы за вчерашний отличный день». 

«Кратковременные дожди выносит и с Финского залива, да и атмосферный фронт с запада еще сегодня будет проходить через Санкт-Петербург, так что комфорта в воскресенье не очень много», — написано в сообщении.

Однако впереди петербуржцев ждут отличные перспективы на первую половину следующей недели — по всему региону ожидается сухая и солнечная погода. Правда, как отметил Колесов, период такой погоды будет непродолжительным. Уже в четверг к городу приблизится следующий циклон с запада и снова принесет дожди. 

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