В Петербурге прохладно и дождливо: воздух прогреется до +16 градусов

Погоду в субботу, 12 сентября, определяет северная периферия антициклона.

Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти — +12…+17 градусов. Скорость западного ветра составит от 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье в Петербурге сохранятся кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов тепла, а днем поднимется до +14...+16 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.