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В Петербурге прохладно и дождливо: воздух прогреется до +16 градусов

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Фото: Dmitry Baburin 2 // Shutterstuck

Погоду в субботу, 12 сентября, определяет северная периферия антициклона.

Температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленобласти — +12…+17 градусов. Скорость западного ветра составит от 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В воскресенье в Петербурге сохранятся кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов тепла, а днем поднимется до +14...+16 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

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