Молодых урбанистов Петербурга зовут менять город

«СтудУрбанЛаб» уже проходил в 2017, 2022 и 2024 годах. За это время участники разработали больше десятка проектов, в том числе идеи для развития набережной Карповки. Сейчас там есть амфитеатр, детская площадка, качели, зоны с шезлонгами и гамаками и спуск к воде. На территории также высадили более 900 кустарников и разбили цветники. В следующем году здесь планируют установить уборную.