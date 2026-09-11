Молодых урбанистов Петербурга зовут менять город

Набережная Карповки
В этом году программа начнется с 10 лекций об урбанистике, благоустройстве, реставрации, ландшафтном дизайне и маркетинге. Занятия пройдут онлайн и офлайн. После лекционного блока организаторы проведут отбор, и участники смогут поработать над реальными кейсами и городскими задачами от исполнительных органов власти. Вместе с наставниками и экспертами они будут разрабатывать проекты. Финалисты представят свои идеи на очной защите, по итогам которой выберут победителя.
Ярослава Скроботова
Куратор молодежного акселератора «СтудУрбанЛаб»
Проекты могут выходить за рамки самой лаборатории: кураторы представляют интересные решения муниципалитетам и городским структурам, с которыми сотрудничают. Поэтому участники работают не просто над абстрактной учебной задачей: есть возможность, что их идея действительно будет замечена и в дальнейшем предложена для реализации администрациям.
«СтудУрбанЛаб» уже проходил в 2017, 2022 и 2024 годах. За это время участники разработали больше десятка проектов, в том числе идеи для развития набережной Карповки. Сейчас там есть амфитеатр, детская площадка, качели, зоны с шезлонгами и гамаками и спуск к воде. На территории также высадили более 900 кустарников и разбили цветники. В следующем году здесь планируют установить уборную.
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