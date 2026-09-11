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Молодых урбанистов Петербурга зовут менять город

В Петербурге снова запускают бесплатный молодежный акселератор «СтудУрбанЛаб» для студентов и инициативных горожан от 16 до 35 лет, которые хотят менять городскую среду. Подать заявку можно до 5 октября, заполнив анкету по ссылке.

Набережная Карповки
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Набережная Карповки

В этом году программа начнется с 10 лекций об урбанистике, благоустройстве, реставрации, ландшафтном дизайне и маркетинге. Занятия пройдут онлайн и офлайн. После лекционного блока организаторы проведут отбор, и участники смогут поработать над реальными кейсами и городскими задачами от исполнительных органов власти. Вместе с наставниками и экспертами они будут разрабатывать проекты. Финалисты представят свои идеи на очной защите, по итогам которой выберут победителя.

Ярослава Скроботова

Куратор молодежного акселератора «СтудУрбанЛаб»

Проекты могут выходить за рамки самой лаборатории: кураторы представляют интересные решения муниципалитетам и городским структурам, с которыми сотрудничают. Поэтому участники работают не просто над абстрактной учебной задачей: есть возможность, что их идея действительно будет замечена и в дальнейшем предложена для реализации администрациям.

«СтудУрбанЛаб» уже проходил в 2017, 2022 и 2024 годах. За это время участники разработали больше десятка проектов, в том числе идеи для развития набережной Карповки. Сейчас там есть амфитеатр, детская площадка, качели, зоны с шезлонгами и гамаками и спуск к воде. На территории также высадили более 900 кустарников и разбили цветники. В следующем году здесь планируют установить уборную.

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