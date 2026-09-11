В Мумбае открылся деловой центр Ленобласти. Индия хочет работать с предприятиями из региона, говорят власти

Центр развивает инициативы губернатора Александра Дрозденко — с 2026 года он возглавляет рабочую группу при МИД России по сотрудничеству российских регионов с Индией и странами Юго-Восточной Азии.

В правительстве Ленобласти отметили «большой интерес индийских штатов» к сотрудничеству с компаниями из региона. «Мы установили большое количество контактов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме. Наша работа в Индии ориентирована на рост взаимной торговли, локализацию производства и установление дружественных связей на уровне регионов», — заявила председатель Комитета по внешним связям Анастасия Михальченко.

Мумбаи (до 1996 года — Бомбей) — экономическая и финансовая столица, а также транспортный узел и крупнейший порт западного побережья Индии. По данным World Population Review, в 2026 году в нем проживает более 21,7 млн человек. Здесь находятся Резервный банк Индии, Бомбейская фондовая биржа, центр индийской киноиндустрии Болливуд, а также штаб-квартиры крупнейших национальных и международных компаний.