Бывшая электростанция железной дороги на Обводном стала памятником архитектуры

Исторические интерьеры и оборудование электростанции до наших дней не дошли. При этом в 2006 году отремонтировали историческую дымовую трубу, которая пострадала от артиллерийских обстрелов во время Великой Отечественной войны и к тому моменту находилась в аварийном состоянии.

Электростанция работала по назначению до 1950-х годов. После ее закрытия здание использовали железнодорожные службы, в том числе службы водоснабжения локомотивного и вагонного депо. В начале 2000-х годов его передали Инженерному центру Октябрьской железной дороги.

Здание сооружение в 1861–1865 годах для нужд Царскосельской железной дороги. Изначально это было водоподъемное здание: паровой насос забирал воду из Обводного канала и по чугунным трубам подавал ее в баки паровозных мастерских, а оттуда — к кранам у мест стоянки поездов.

В начале XX века здание перестроили. С 1901 по 1906 год, во время строительства нового Витебского вокзала, здесь разместили Центральную электрическую станцию Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. Она обеспечивала электричеством пассажирскую станцию, а сохранившееся водоподъемное оборудование продолжало отвечать за водоснабжение пассажирской, товарной и сортировочной станций.

После реконструкции здание приобрело необычный асимметричный силуэт. В его центре находится трехэтажный водоподъемный корпус, по бокам — одноэтажные помещения котельного и машинного отделений, а на втором плане — высокая дымовая труба.