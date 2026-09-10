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Собака.ru едет в Комарово! Свежий номер с Александаром Радойичичем на обложке уже в клубе «Суббота» (Стругацкие к Стругацким!)

Название ДК отсылает к произведению фантастов, чей понедельник следовал сразу за субботой. Книги, музыка, искусство и еда — четыре доминирующих кита, на которых стоит проект. Особое внимание здесь уделяют звуку: в музыкальной гостиной разместили систему из британской акустики и каждый час ставят новую пластинку — от Баха до Сергея Курехина. А еще команда взялась за восстановление библиотеки, скоро она заживет в формате читального зала — и свежий номер Собака.ru можно будет читать под настольной лампой! А пока берем журнал на большом столе, заказываем завтрак и никуда не торопимся.

Фото предоставлено пресс-службой клуба «Суббота»
Фото предоставлено пресс-службой клуба «Суббота»
Фото предоставлено пресс-службой клуба «Суббота»

В меню поют оду утренним блюдам: пробуем дачные хиты — яйца «в мешочек» с тартином, взбитым маслом и икрой; скрембл с лисичками; холодный борщ; щучьи котлетки; ленивые вареники и домашние десерты. В барной карте — акцент на вино с аутло-бутылками по запросу и 50 оттенков чая.
 

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