Собака.ru едет в Комарово! Свежий номер с Александаром Радойичичем на обложке уже в клубе «Суббота» (Стругацкие к Стругацким!)

Название ДК отсылает к произведению фантастов, чей понедельник следовал сразу за субботой. Книги, музыка, искусство и еда — четыре доминирующих кита, на которых стоит проект. Особое внимание здесь уделяют звуку: в музыкальной гостиной разместили систему из британской акустики и каждый час ставят новую пластинку — от Баха до Сергея Курехина. А еще команда взялась за восстановление библиотеки, скоро она заживет в формате читального зала — и свежий номер Собака.ru можно будет читать под настольной лампой! А пока берем журнал на большом столе, заказываем завтрак и никуда не торопимся.