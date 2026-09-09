Молодоженам из Ленобласти подарят гид по региону в формате настолки

На подарок от региона могут претендовать пары, в которых хотя бы одному из супругов еще не исполнилось 35 лет. Вручают игру сотрудники ЗАГС в день бракосочетания. На сегодня настолку могут получить 1,5 тысячи семей — столько экземпляров имеет в распоряжении регион.

«Внутри коробки — целая область. Красочное игровое поле стилизовано под карту 47-го региона, где вместо скучных трасс проложены маршруты к главным достопримечательностям. Участники путешествуют, выполняют задания, узнают тайны знакомых мест и заново открывают свою малую родину. Побеждает игрок, который первым доберется до финиша», — комментирует губернатор.

В наборе четыре колоды. Каждая включает информация о льготах, программах и мерах поддержки для молодых семей, исторические факты и «скрытые жемчужины региона», вопросы для разговоров, а также сценарии для свиданий и выходных.

Кроме того, в администрации Ленобласти напомнили, что пары, зарегистрировавшие брак в регионе после 1 августа 2025 года, могут получить подарочную карту на двухдневную поездку в один из его городов. Среди них — Выборг, Приозерск, Тихвин, Гатчина, Старая Ладога, Кингисепп или Тосно. Карта покрывает проживание в гостинице или отеле на сутки, ужин в день заезда и завтрак на следующий день, экскурсии, а также входные билеты в музей, парк или музейный комплекс. Такой подарок в области выдают с февраля 2026 года.