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Нерпенок Шлиссик будет готовиться к выпуску в дикую природу в тех же условиях, что и Крошик

Нерпенок Шлиссик сейчас содержится в тех же условиях, в которых до недавнего времени находился Крошик. Пока речи о его выпуске не идет, но в одном из следующих сезонов он также может отправиться в открытую Ладогу.  

Фото: Фонд балтийской нерпы

Как рассказала Собака.ru основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, на протяжении последних двух сезонов знаменитый нерпенок Крошик находился в открытом вольере в парке «Ладожские шхеры». 

В этом году вольер был оборудован специальной калиткой, чтобы тюлень потихоньку приучился осваивать акваторию. Сейчас Шлиссик находится в тех же условиях. 

«В этом году мы не планируем, что он уйдет, — рассказала собеседница редакции. — Все прогулки Шлиссика пока проходят под контролем человека. Самостоятельно в Ладоге он плавает ограниченный период времени и только под нашим контролем».

Однако в дальнейшем, если Шлиссик адаптируется, то сможет выбрать отправиться ли ему в дикую природу вслед за Крошиком. О том, когда именно это может произойти, Елена Андриевская пообещала рассказать позднее.   

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