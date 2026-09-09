Нерпенок Шлиссик будет готовиться к выпуску в дикую природу в тех же условиях, что и Крошик

Как рассказала Собака.ru основательница Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская, на протяжении последних двух сезонов знаменитый нерпенок Крошик находился в открытом вольере в парке «Ладожские шхеры».

В этом году вольер был оборудован специальной калиткой, чтобы тюлень потихоньку приучился осваивать акваторию. Сейчас Шлиссик находится в тех же условиях.

«В этом году мы не планируем, что он уйдет, — рассказала собеседница редакции. — Все прогулки Шлиссика пока проходят под контролем человека. Самостоятельно в Ладоге он плавает ограниченный период времени и только под нашим контролем».

Однако в дальнейшем, если Шлиссик адаптируется, то сможет выбрать отправиться ли ему в дикую природу вслед за Крошиком. О том, когда именно это может произойти, Елена Андриевская пообещала рассказать позднее.