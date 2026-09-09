Нерпенок Крошик на свободе! Как он живет? Даст ли потомство? И стала ли Ладога более безопасной для тюленей, пока он жил у людей?

В начале сентября Крошик покинул Фонд друзей балтийской нерпы. Почему вы опять попытались его выпустить после двух неудачных попыток?

Начну с предыстории. Крошик попал к нам в 2016 году новорожденным белечком после того, как приполз к рыбаку в весьма плачевном состоянии: истощенный, с обморожением нижней части туловища, брюхо было все лысое.

Рыбак позвонил нам, все правильно сделал — не стал сразу его ловить и позвонил нам. Мы порекомендовали пройтись по следу тюленя, чтобы проверить: мало ли животное заблудилось. Самки выкармливают детенышей в подснежных логовищах, что немного напоминает детский манеж, ограниченный снежными торосами, откуда бельку не выбраться, пока мать охотится.

Пройдя полтора километра, рыбак ничего не нашел — самки нигде не было видно. Детеныш был с травмами, было очевидно, что одному ему не выжить, поэтому мы решили забрать его к себе. В тот момент это был самый маленький тюлень, когда-либо попадавший в центры реабилитации. Так что мы его назвали Крошиком.

Он сильно к нам привязался, хотя мы ничего для этого не делали — наша основная задача сохранять животных дикими. Наш центр был рассчитан именно на то, чтобы содержать нерп на период восстановления, а не постоянно.