Россия готовит безвизовый режим с Индонезией и Малайзией

По его словам, новые правила должны упростить поездки в Россию для туристов из двух стран и увеличить въездной турпоток. Сейчас главным препятствием остается недостаток прямых авиарейсов. Например, самолеты между Россией и Бали есть, но в основном ими пользуются россияне.

В Минэкономразвития также обсуждают запуск прямых рейсов на стороне индонезийских и малазийских авиакомпаний. В среднесрочной перспективе может появиться маршрут малазийского перевозчика AirAsia. Пока авиакомпания рассматривает варианты перелетов через страны Центральной Азии.

Кроме того, Россия уже провела консультации с Вьетнамом по вопросу группового безвизового режима. Кондратьев рассчитывает, что визит генсека Вьетнама То Лама в Москву в начале сентября поможет продвинуться и в вопросе дальнейшего упрощения визового режима. Он также напомнил, что прошлом году Россия заключила безвизовые соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией.