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Россия готовит безвизовый режим с Индонезией и Малайзией

Россия может ввести безвизовый режим с Индонезией и Малайзией. Соответствующие соглашения сейчас находятся на «высокой стадии готовности», рассказал РИА Новости глава профильного департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Столица Малайзии, Куала-Лумпур, с небоскребами и современными зданиями
artem evdokimov / Shutterstock

Столица Малайзии, Куала-Лумпур, с небоскребами и современными зданиями

По его словам, новые правила должны упростить поездки в Россию для туристов из двух стран и увеличить въездной турпоток. Сейчас главным препятствием остается недостаток прямых авиарейсов. Например, самолеты между Россией и Бали есть, но в основном ими пользуются россияне.

В Минэкономразвития также обсуждают запуск прямых рейсов на стороне индонезийских и малазийских авиакомпаний. В среднесрочной перспективе может появиться маршрут малазийского перевозчика AirAsia. Пока авиакомпания рассматривает варианты перелетов через страны Центральной Азии.

Кроме того, Россия уже провела консультации с Вьетнамом по вопросу группового безвизового режима. Кондратьев рассчитывает, что визит генсека Вьетнама То Лама в Москву в начале сентября поможет продвинуться и в вопросе дальнейшего упрощения визового режима. Он также напомнил, что прошлом году Россия заключила безвизовые соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией.

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