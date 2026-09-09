Пока светит солнце: Петербург ждет последний теплый день перед дождями?

Днем воздух в Петербурге прогреется до +21…+23 градусов, в Ленобласти — до +19…+24 градусов. Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус называет такие показатели «летним теплом». Вечером при этом возможны кратковременные дожди, пишет он.

В четверг температура в городе опустится до +18 градусов, сообщил Колесов. Днем пройдут дожди, а в некоторых районах Ленобласти рядом с Петербургом они могут быть сильными. На ближайшие дни синоптик хороших новостей не обещает:

«Температура воздуха днем в районе +15 гр. и дожди, дожди, дожди…», — поделился Колесов.

Лето окончательно уходит или все же нас еще ждет несколько теплых дней? И может ли так получиться, что сентябрь в наших широтах когда-нибудь станет еще одним летним месяцем? Обо всем этом Собака.ru подробно расспросила экспертов.