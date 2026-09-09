Пока светит солнце: Петербург ждет последний теплый день перед дождями?

В среду, 9 сентября, в городе будет «очень теплый день», однако уже в четверг погода заметно изменится. К Петербургу подойдет южный циклон, который принесет с собой продолжительные осадки. Таким прогнозом поделился синоптик Александр Колесов.
Днем воздух в Петербурге прогреется до +21…+23 градусов, в Ленобласти — до +19…+24 градусов. Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус называет такие показатели «летним теплом». Вечером при этом возможны кратковременные дожди, пишет он.
В четверг температура в городе опустится до +18 градусов, сообщил Колесов. Днем пройдут дожди, а в некоторых районах Ленобласти рядом с Петербургом они могут быть сильными. На ближайшие дни синоптик хороших новостей не обещает:
«Температура воздуха днем в районе +15 гр. и дожди, дожди, дожди…», — поделился Колесов.
Лето окончательно уходит или все же нас еще ждет несколько теплых дней? И может ли так получиться, что сентябрь в наших широтах когда-нибудь станет еще одним летним месяцем? Обо всем этом Собака.ru подробно расспросила экспертов.
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