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Нейросеть будет искать незаконные вывески в Петербурге

Нейросетевые комплексы «Городовой» теперь будут помогать Комитету по печати находить незаконные вывески на фасадах домов. Соглашение об этом ведомство подписало с Государственной административно технической инспекцией (ГАТИ).

Pavel_Kostenko / Shutterstock.com

Восемь комплексов «Городовой» ежедневно курсируют по Петербургу и прямо во время движения анализируют городское пространство. Нейросеть будет распознавать все вывески, которые попадут в поле ее зрения, и передавать информацию в систему Комитета по печати. Там данные будут сопоставляться с информацией о согласованных конструкциях. Если размещение не согласовано, компании выпишут штраф. Для предпринимателей он составляет 30 тысяч рублей.

Если к весне 2026 года «Городовой» мог выявлять 23 вида нарушений, то сейчас он замечает более 30. За первое полугодие 2026 года с его помощью вынести 1165 постановлений. Что еще умеет эта система, чем отличается от обычных камер наблюдения и какую пользу она приносит благоустройству Петербурга, Собака.ru рассказывала в этом материале.

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