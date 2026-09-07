Ждать ли в Петербурге бабьего лета? Или легкие вещи можно уже убирать?

Погода шепчет, что лето будто бы закончилось и мы уже уверенно вступили в осень. Это правда?

Александр Колесов: Знаете, трудно сказать. Завтра, например, в Петербурге +20°C, а послезавтра — +20°C… +22°C. А может быть, воздух вообще прогреется до +23°C. Впрочем, это скорее связано с атлантическими циклонами, которые приносят в город теплый воздух.

Когда вот этот ближайший циклон пройдет, опять будет немного прохладнее: уже с четверга у нас будет где-то +16°C… +18°C в дневные часы и дожди почти каждый день. Однако и резкого похолодания до +10°C… +12°C пока не видно. Даже в перспективе.

А на полноценное бабье лето у нас есть какой-то шанс?

А.К.: Пока оно не просматривается в прогнозе. Но это не значит, что его не будет вообще. Мы хорошо с вами знаем, что сравнительно теплый период может возникнуть и во второй половине сентября, и даже в октябре.

В прошлом году бабье лето пришлось на последнюю пятидневку сентября, в 2018 году — и вовсе на середину октября. Тогда было сравнительно тепло и сухо, пока такого, повторюсь, не просматривается.