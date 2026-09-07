Ждать ли в Петербурге бабьего лета? Или легкие вещи можно уже убирать?

Начало сентября в Петербурге выдалось прохладным. Практически сразу после наступления осени начались дожди, а температура упала ниже +20°C. Лето окончательно ушло? Или все же нас еще ждет несколько теплых дней? И может ли так статься, что сентябрь в наших широтах когда-нибудь станет еще одним летним месяцем? Отвечают главный синоптик Петербурга Александр Колесов и заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.
Погода шепчет, что лето будто бы закончилось и мы уже уверенно вступили в осень. Это правда?
Александр Колесов: Знаете, трудно сказать. Завтра, например, в Петербурге +20°C, а послезавтра — +20°C… +22°C. А может быть, воздух вообще прогреется до +23°C. Впрочем, это скорее связано с атлантическими циклонами, которые приносят в город теплый воздух.
Когда вот этот ближайший циклон пройдет, опять будет немного прохладнее: уже с четверга у нас будет где-то +16°C… +18°C в дневные часы и дожди почти каждый день. Однако и резкого похолодания до +10°C… +12°C пока не видно. Даже в перспективе.
А на полноценное бабье лето у нас есть какой-то шанс?
А.К.: Пока оно не просматривается в прогнозе. Но это не значит, что его не будет вообще. Мы хорошо с вами знаем, что сравнительно теплый период может возникнуть и во второй половине сентября, и даже в октябре.
В прошлом году бабье лето пришлось на последнюю пятидневку сентября, в 2018 году — и вовсе на середину октября. Тогда было сравнительно тепло и сухо, пока такого, повторюсь, не просматривается.
Может быть, жаркие дни, которые будут завтра и послезавтра, и можно считать бабьем летом?
А.К.: Все же у бабьего лета есть свое определение. Это относительно теплая (вовсе не обязательно жаркая), но, самое главное, сухая погода, которая стоит на протяжении трех-пяти дней.
Причем такая погода складывается именно в антициклоне, обычно для нас это Азорский гребень, который через запад может к нам приходить от Англии. Вот это и считается бабьем летом. Все остальное — это просто теплые воздушные массы, которые выносит циклон.
Циклон, сами понимаете, и в декабре может вынести +10°C, но это немного другое.
А вот эти +16°C… +18°C, которые нас ждут, — это не слишком тепло для первой половины сентября? Если мы говорим о климатической норме?
А.К.: Это близкая к сегодняшней норме температура — один день может быть теплее, другой холоднее, но в целом показатели вполне на привычных уровнях.
Помимо тех двух дней — 8 и 9 сентября, — больше температура выше +20°C уже не поднимется? Летнюю одежду можно убирать в шкаф?
А.К.: Я думаю, что да, вряд ли в этом году нас еще ждут такие теплые дни. Я, конечно, пока не могу уверенно говорить за конец месяца, но согласно долгосрочному прогнозу там будет принципиально более прохладная погода даже в дневные часы.
На один-другой день что-то может измениться, в атмосфере всегда может что-то поменяться, но все же возвращение летней жары кажется маловероятным.
Ситуации 2023 и 2024 годов, когда в сентябре стояла летняя погода с температурами по +20°C… +25°C, повторяется все же редко, и сейчас мы такого развития событий не ждем.
Артем Павловский
Заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ:
«Каждый конкретный год и/или сезон определяется сложившейся синоптической ситуацией, делать вывод по одному году нельзя. Так что, несмотря на то, что первая декада этого сентября сравнительно прохладна, в целом мы наблюдаем тенденцию к потеплению осеннего сезона. По прогнозам в долгосрочной перспективе эта тенденция сохранится и сентябрь будет все более и более теплым месяцем. Более того, у нас, хоть и незначительно, но снижается как общее количество осадков в осенний период, так и число дней с дождями».
А что с осенними дождями?
А.К.: Пока смотришь на прогнозы и видишь вереницу циклонов, которые почти каждый день будут приносить какие-то осадки. Отдельные просветы есть, но не очень продолжительные. До середины сентября будем мокнуть.
Однако каких-то серьезных штормов, шквальных ливней тоже, думаю, не предвидится. Все же уже сентябрь, такие масштабные осадки характерны скорее для летнего времени.
А если говорить о второй половине месяца. Есть ли понимание, как погода будет складываться в этот период?
А.К.: Там мы ждем уже +11°C… +16°C, пока в этом смысле мы долгосрочный прогноз, [составленный к 1 сентября], не корректировали.
Особенно в третьей декаде сентября ожидаются сравнительно низкие температуры, при этом циклоны там пока не кончаются. Там будет только прохладнее, но это так обычно исторически и происходит.
Но, повторюсь, это не значит, что в октябре у нас не случится на несколько дней бабьего лета. Это уже как повезет, как в атмосфере процессы сложатся.
Артем Павловский
Заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ:
«Бабье лето не совсем научный термин, но будем надеяться, что кратковременные периоды в осенний сезон будут продолжать нас радовать».
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