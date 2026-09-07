Сфинксов с Египетского моста на Фонтанке реставрируют по новой технологии

Переправа через Фонтанку отмечает двухсотлетие, к этой дате петербургские специалисты завершают реставрацию ее главных украшений – четырех скульптур сфинксов, сообщили в Смольном. Их отлили по проекту скульптора Павла Соколова и открыли вместе с переправой 6 сентября 1826 года.
Специально для сфинксов Египетского моста в Петербурге применили методику газодинамического напыления, когда расчищенная поверхность металла покрывается цинковым порошком. Это позволяет заполнить самые маленькие трещины и выбоины, а также повысить долговечность краски.
У Египетского моста также установят новую систему видеонаблюдения с расширенным функционалом, чтобы предотвратить вандализм.
Первый мост, в декоре которого широко использовались мотивы Древнего Египта, обрушился в январе 1905 года в момент прохождения гвардейской кавалерийской части. Построенный взамен временный деревянный мост простоял около 50 лет — до открытия в 1956 году постоянной переправы. Расположенные при въезде на мост сфинксы пострадали лишь во время Великой Отечественной войны. Все годы блокады они не были укрыты, рядом с одним из них располагалась долговременная огневая точка.
Первую комплексную реставрацию сфинксы прошли в 1954-1955 годах. Следующее обновление пришлось на 2022-2023 годы. Новый ремонт потребовался, так как из-за «выросшей транспортной нагрузки» ускорилась коррозия металла, а красочный слой и позолота получили повреждения из-за «неосознанного вандализма и других антропогенных факторов», говорят власти.
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