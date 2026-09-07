Сфинксов с Египетского моста на Фонтанке реставрируют по новой технологии

Специально для сфинксов Египетского моста в Петербурге применили методику газодинамического напыления, когда расчищенная поверхность металла покрывается цинковым порошком. Это позволяет заполнить самые маленькие трещины и выбоины, а также повысить долговечность краски.

У Египетского моста также установят новую систему видеонаблюдения с расширенным функционалом, чтобы предотвратить вандализм.