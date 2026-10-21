Из букинистики — в бестселлеры! Как петербургское издательство «Академики» превращает забытые книги о городе в хиты продаж

Записки очевидцев, старинные путеводители и исследования повседневной жизни дореволюционного Петербурга снова становятся хитами продаж — спустя десятилетия после последнего переиздания! За литературный камбэк отвечает издательство «Академики», выросшее из краеведческого отдела «Подписных изданий». Как его команда отыскивает раритеты, превращает их в коллекционные экземпляры и заставляет читателей охотиться за каждой новинкой? Собака.ru расспросила главного редактора Нику Максимову и координаторов серии Глеба Дуганова и Екатерину Блатову о букинистических находках, забытых авторах и секретах книжных бестселлеров.
Глава 1. От авторских экскурсий к импринту раритетов: как появилось издательство «Академики»
Глава 2. От записок очевидцев до дореволюционных бань и ресторанов: что уже вышло в печать
Глава 3. От работы с источниками до «Вау, берем!»: как в издательстве отбирают книги
Глава 4. Краеведение — на хайпе: как превратить забытую рукопись в абсолютный бестселлер
Глава 5. От спешлов по мотивам изданий до писателя-двойника: пять вау-фактов об «Академиках»
Бонус: что выйдет в следующем году!
От авторских экскурсий к импринту раритетов: как появилось издательство «Академики»
Все началось с экскурсий краеведческого отдела «Подписных изданий». Сначала сотрудники книжного магазина разрабатывали авторские прогулки по Петербургу прошлого, затем направление разрослось: появились лекции, мастер-классы, совместные проекты с другими командами и в конце концов собственная издательская программа.
Екатерина Блатова
историк, координатор серии в издательстве «Академики»
Вначале краеведческий отдел был скорее кружком заинтересованных коллег внутри «Подписных изданий», но потом оформился в отдельное направление. Работая в книжном магазине, мы, естественно, интересовались литературой, в том числе о Петербурге и его прошлом. Видели, сколько всего было когда-то издано, а теперь этого не найти, хотя очень хотелось бы советовать такие книги посетителям.
Глеб Дуганов
социальный антрополог, координатор серии в издательстве «Академики»
Краеведческий отдел существует с 2022 года. Сейчас в него входим я и Катя Блатова. Раньше с нами еще работал Александр Гачков. У нас нет распределения ролей, мы просто занимаемся тем, что нам нравится, и рассказываем о том, что знаем, в самых разных форматах. А когда речь зашла о создании издательской программы и возникла потребность в профессиональном редакторе, к нам присоединилась Ника Максимова.
У каждого из координаторов серии — своя исследовательская специализация: оба учатся в Европейском университете и постоянно изучают исторические материалы. Постепенно у них сложился список раритетов, которые стоило переиздать. Пополнять его помогала и работа с дореволюционной и советской литературой в букинистическом магазине «Академия», расположенном по соседству с «Подписными изданиями». При этом было очевидно, что из программы основного издательства эти книги выбиваются. Так возникла идея сделать импринт и вернуть произведения читателям — в новом оформлении и редактуре.
Ника Максимова
главный редактор издательства «Академики», куратор краеведческой серии книг о Петербурге
Так сложилось, что в моей редакторской практике постепенно стало появляться все больше детских и взрослых книг о Петербурге. И когда коллеги из «Подписных изданий» предложили мне заняться этой серией, я с радостью согласилась. Обожаю копаться в архивах, выискивать нестыковки, находить верные датировки, проверять, уточнять, сомневаться!
Один из самых интересных процессов — подбор фотографий и иллюстраций. Мы много работаем с музеями, библиотеками и фотоархивами, и каждый раз испытываю дикий восторг, когда получаю диск с заказанными фотографиями начала XX века — и вижу своими глазами то, о чем пишут наши авторы в текстах. Мне нравится выстраивать очередность серии, нравится, как одна книга раскрывает другую и как постепенно складывается целостный образ любимого Петербурга прошлого.
От записок очевидцев до дореволюционных бань и ресторанов: что уже вышло в печать
- «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев», Д. А. Засосов, В. И. Пызин. Два друга — юрист и инженер-путеец — в 70-х годах прошлого века решили записать воспоминания о жизни дореволюционного Петербурга своей юности. Одаренные наблюдательностью и чувством юмора, они увлекательно и с любовью к своему городу рассказывают о его жизни, быте и нравах петербуржцев различных сословий.
- «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге», Ю. Б. Демиденко. Искусствовед и историк рассказывает о становлении и развитии феномена общественного питания в дореволюционном Петербурге. Книга не переиздавалась с 2010-х годов и за это время стала настоящей «библией» для петербургских рестораторов.
- «Три века петербургской бани. Мыльни, термы, сауны, парные», И. А. Богданов. Краевед и историк рассматривает бани Петербурга и как важный объект городской архитектуры, и как уникальное культурно-эстетическое явление. Текст содержит массу любопытных и весьма полезных сведений, в том числе описание старинных приемов и рецептов правильного парения, мытья и массажа.
- «Петербургская жизнь в 1892 году. Заметки и зарисовки городского быта», С. Ф. Светлов. Рукописный дневник банковского служащего был оцифрован и издан сотрудниками Театральной библиотеки с подробными комментариями недавно ушедшего из жизни историка Альбина Конечного, а теперь переиздается в краеведческой серии издательства «Академики». Автор скрупулезно описывает детали быта Петербурга конца XIX века, сопровождая свои заметки небольшими рисунками.
- «Петербургские профили. Извозчики, официанты, бродяжки, факельщики», Н. Н. Животов. Журналист, чиновник, издатель и писатель перевоплощается в извозчика, факельщика, официанта и работников других «низовых» профессий дореволюционного Петербурга, погружая читателя в их среду и описывая увиденное изнутри.
От работы с источниками до «Вау, берем!»: как в издательстве отбирают книги
Помимо архивов и книжных полок букинистического магазина «Академия» источником открытий, которые становятся новинками краеведческой серии, служит библиография уже опубликованных произведений. Изучая ссылки на другие работы, команда обнаруживает забытые имена и тексты. Каждая следующая находка дополняет предыдущие, постепенно складывая все более подробную картину повседневной жизни старого Петербурга.
При этом до сих пор в импринт преимущественно попадали книги, которые уже выходили в печати, пусть даже небольшими тиражами. Совсем не публиковавшиеся рукописи пока остаются для издательства скорее перспективным направлением.
Екатерина Блатова
историк, координатор серии в издательстве «Академики»
Еще на заре краеведческого отдела мы обращали внимание на книги, которые хотелось бы иметь в ассортименте «Подписных изданий» в более современном оформлении, а не только в букинистике. Поэтому это скорее субъективное «Вау, берем!». Здесь сыграла роль наша насмотренность — по крайней мере, в формировании первоначального списка, который и положил начало всей издательской программе.
Еще один важный критерий отбора — язык повествования. Издательство выбирает произведения, интересные не только специалистам, но и широкой аудитории. Поэтому предпочтение часто отдают запискам очевидцев, в которых история города раскрывается через личные наблюдения, повседневные привычки и бытовые подробности. Современные исследования тоже попадают в серию (например, «Рестораны, трактиры, чайные» Юлии Демиденко), но реже.
Для переизданий также приглашают историков и других специалистов, которые готовят вступительные статьи и комментарии, помогая читателям лучше понять эпоху. Иногда в старых публикациях уже есть ценные пояснения исследователей. Тогда редакция сохраняет их, исправляя лишь обнаруженные неточности и устаревшие сведения.
Ника Максимова
главный редактор издательства «Академики», куратор краеведческой серии книг о Петербурге
Нашей первой книжкой стали воспоминания Засосова и Пызина: все однозначно сказали, что их нужно переиздать. Дальше произведения, вошедшие в издательский портфель, стали появляться самыми разными путями. Ребята и сейчас продолжают искать интересные тексты и предлагать их, но что-то приходит и от коллег. Например, Михаилу Иванову (совладелец «Подписных изданий». — Прим. ред.) предложили переиздать «Рестораны, трактиры, чайные» Юлии Демиденко. А «Петербургские профили» Николая Животова появились благодаря историку Льву Лурье. Сейчас нашей серией заинтересовались, и мы получаем все больше предложений.
Краеведение — на хайпе: как превратить забытую рукопись в абсолютный бестселлер
Сегодня заметно растет интерес читателей к истории повседневности: им не менее любопытно узнать, где петербуржцы прошлого обедали, как мылись в банях и чем занимались в свободное время, чем изучать архитектурные памятники и биографии известных горожан, считают в издательстве. В «Подписных изданиях» и «Академии» заметили это задолго до запуска краеведческой серии: книги о городе уже несколько лет стабильно пользуются спросом у посетителей магазинов.
Екатерина Блатова
историк, координатор серии в издательстве «Академики»
Краеведение — на хайпе! Это и был тот аргумент, с которым мы пришли к Мише Иванову (совладелец «Подписных изданий». — Прим. ред.) с предложением сделать такую серию. Правда, в 2023 году, когда только обсуждали эту идею, оно было чуть менее популярным, чем сейчас. Сегодня, мне кажется, это заметно невооруженным глазом: появляется все больше проектов, связанных с исследованием Петербурга. Мы почувствовали этот интерес на начальном этапе и успели в него встроиться.
Впрочем, издательство делает ставку не только на содержание, но и на коллекционную привлекательность книг. Каждая из них получает собственный порядковый номер — читатели уже собирают полные комплекты и следят, каких томов не хватает в домашней библиотеке. При этом выпускать как можно больше наименований здесь не стремятся: новинки выходят нечасто, чтобы к подготовке каждой можно было подойти основательно.
Ника Максимова
главный редактор издательства «Академики», куратор краеведческой серии книг о Петербурге
Немаловажную роль играет и оформление краеведческой серии. Его разработал Кирилл Глущенко (он же занимался дизайном «Академии»), аккуратно соединив современные тенденции с советской эстетикой, у которой позаимствовал шрифты и другие графические приемы. Получилась своеобразная визитная карточка, отражающая саму суть этого букинистического магазина.
От спешлов по мотивам изданий до писателя-двойника: пять вау-фактов об «Академиках»
- № 1. Собственное издательство — и сразу со своим хитом! Планируя выпуск первой книги (воспоминания Дмитрия Засосова и Владимира Пызина о дореволюционном Петербурге), команда осторожно напечатала три тысячи экземпляров, но они разлетелись так быстро, что вскоре пришлось допечатать еще пять! Такой успех дебютного издания оказался неожиданным даже для самих сотрудников.
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- № 2. Первую книгу презентовали при полном солдауте! В «Бутылке» Новой Голландии издание представляли историк Лев Лурье, гид и италовед Ольга Набокова и совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов. Презентацию посетило 400 человек! Даже для самого магазина такое редкость — столько гостей собиралось, скажем, на встрече с Нобелевским лауреатом Мо Янем, а для только открывшегося издательства такой успех был поразительным!
- № 3. Во время поисков наследников писателя Игоря Богданова нашли его двойника! Для переиздания «Трех веков петербургской бани» команда разыскивала родственников автора, которого уже не было в живых. Каково же было их удивление, когда им перезвонил... Игорь Богданов! Оказалось, что это другой писатель, журналист и краевед — полный тезка того, кого они искали. Он рассказал, что его уже путали с создателем книги и даже прислали предназначавшийся тому гонорар. В конце концов удалось связаться с сыном нужного писателя и вовремя отправить издание в печать.
- № 4. Благодаря работе с букинистикой обнаружили забытый дневник петербуржца XIX века. Речь о «Петербургской жизни в 1892 году» банковского служащего Сергея Светлова — подробных заметках о городском быте, дополненных авторскими рисунками. Ранее рукопись издавали небольшим тиражом сотрудники Театральной библиотеки, но широкой аудитории она оставалась практически неизвестна. Теперь благодаря команде ее смогут прочитать гораздо больше петербуржцев.
- № 5. Запуск спешлов, вдохновленных краеведческой серией. К выходу «Ресторанов, трактиров, чайных» Юлии Демиденко в кофейне «Академии» приготовили хлебный пудинг по рецептам из книги — он так понравился гостям, что остался в постоянном меню. К премьере «Трех веков петербургской бани» Игоря Богданова здесь придумали специальное предложение с бубликами. А витрину букинистического магазина украсили наклейками со словами из собранного Сергеем Светловым петербургского лексикона — своеобразного словаря горожан конца XIX века.
Ника Максимова
главный редактор издательства «Академики», куратор краеведческой серии книг о Петербурге
Мы заново открываем тексты, которые оказались, возможно, незаслуженно забытыми. Так случилось, например, с книгой о банях, которая стала практически единственной в своем роде. Для тех, кто увлекается банной культурой, это настоящая библия.
То же самое с ресторанами: книгу Юлии Демиденко передавали из рук в руки, она хранилась дома у многих рестораторов. Я даже знаю случаи, когда они не принимали на работу новых сотрудников, пока те не прочитают «Рестораны, трактиры, чайные».
Еще очень ценно видеть, что наша краеведческая серия регулярно попадает в топы продаж независимых книжных магазинов по всей стране. Значит, не только в Петербурге читателям интересно читать про Петербург — эти издания хорошо продаются и в Москве, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и во многих других городах России.
Бонус: что выйдет в следующем году
Одна из ближайших новинок издательства «Академики» — «Душа Петербурга» Николая Анциферова. Помимо знаменитого произведения, в переиздание войдет статья «Теория и практика литературных экскурсий», не публиковавшаяся с начала XX века. Лучше понять обстоятельства создания книги и глубже раскрыть личность ее автора поможет вступительная статья филолога Елены Грачевой, которая исследует творчество историка и краеведа и работает с его архивом.
Ника Максимова
главный редактор издательства «Академики», куратор краеведческой серии книг о Петербурге
В этом году в основном выходили книги, посвященные петербургскому быту в целом. А в следующем, наоборот, хочется обратиться к отдельным тематическим направлениям — например, к райкам и балаганам или другим сторонам городской жизни. Скорее всего, мы будем объединять разные тексты, посвященные одной теме. Сейчас команда ищет материалы, которые могли бы интересно дополнить такие сборники. В 2027-м также планируем запустить отдельную линейку «Дачная жизнь 100 лет назад» — четыре путеводителя по пригородам Петербурга.
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