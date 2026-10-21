Из букинистики — в бестселлеры! Как петербургское издательство «Академики» превращает забытые книги о городе в хиты продаж

Ника Максимова

главный редактор издательства «Академики», куратор краеведческой серии книг о Петербурге

Так сложилось, что в моей редакторской практике постепенно стало появляться все больше детских и взрослых книг о Петербурге. И когда коллеги из «Подписных изданий» предложили мне заняться этой серией, я с радостью согласилась. Обожаю копаться в архивах, выискивать нестыковки, находить верные датировки, проверять, уточнять, сомневаться!

Один из самых интересных процессов — подбор фотографий и иллюстраций. Мы много работаем с музеями, библиотеками и фотоархивами, и каждый раз испытываю дикий восторг, когда получаю диск с заказанными фотографиями начала XX века — и вижу своими глазами то, о чем пишут наши авторы в текстах. Мне нравится выстраивать очередность серии, нравится, как одна книга раскрывает другую и как постепенно складывается целостный образ любимого Петербурга прошлого.