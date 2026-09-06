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В Ленобласти видеоловушка засняла встречу лосей с енотовидными собаками

Встреча произошла в лесах Всеволожского района.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

В воскресенье, 6 сентября, на рассвете в объектив видеоловушки попали два лося, которые повстречали семейство енотовидных собак.

Лоси — строгие вегетарианцы, поэтому их интерес к зверькам был вызван исключительно любопытством. Енотовидные собаки, судя по кадрам, предпочли не испытывать судьбу и держались настороже.

Биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» рассказал, что енотовидные собаки умеют издавать тонкие звуки, напоминающие птичий щебет. Именно за это в Японии их прозвали «собаками-птичками».

Глазков отметил, что данным Комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитает 25 567 лосей и около 5 000 енотовидных собак.

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