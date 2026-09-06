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В Петербурге продолжается «метеоосень»: температура не поднимется выше +14 градусов

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди.

Фото: artaxerxes_photo // Shutterstock

В воскресенье, 6 сентября, погоду в Петербурге определяет тыловая часть циклона. Солнца будет мало, а температура останется ниже климатической нормы — продолжается «метеоосенний» период.

Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, в Ленобласти — +10…+15 градусов. Скорость северо-западного ветра будет колебаться от 3-8 метров в секунду. 

В понедельник осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, рассказал ведущий эксперт «Фобос» Михаил Леус.

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