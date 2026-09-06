Марафон «Пушкин — Петербург» приведет к ограничению движения в центре и Московском районе

С 7:00 до 13:30 закроют:

Московский проспект от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки;

съезд с набережной Обводного канала на Московский проспект;

набережную Фонтанки от Московского проспекта до площади Ломоносова;

улицу Зодчего Росси в сторону площади Островского;

площадь Островского и Невский проспект от Садовой до Малой Морской;

Садовую улицу от Итальянской до Невского проспекта.

С 7:00 до 15:30 в центре перекроют Дворцовый проезд, Дворцовую набережную, Миллионную улицу, Адмиралтейский проезд и прилегающие переулки.

С 9:00 до 15:00 закроют Адмиралтейский проспект, Гороховую, Вознесенский, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский бульвар, Сенатскую площадь, а также набережные, мосты и проспекты Васильевского острова и Петроградской стороны, рассказали в Комтрансе Петербурга.