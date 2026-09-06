Марафон «Пушкин — Петербург» приведет к ограничению движения в центре и Московском районе

На ряде участков движение будет не перекрыто, а сужено — в том числе на Пулковском шоссе, Московском проспекте, Невском, площади Островского, Благовещенском мосту и Английской набережной.
В субботу, 6 сентября, в Петербурге пройдет 99-й Петербургский марафон «Пушкин — Петербург». В связи с этим на ряде улиц введут масштабные ограничения движения.
С 6:00 до 10:30 перекроют:
- Петербургское шоссе от Детскосельского бульвара до Кузьминского шоссе;
- съезд с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;
- Сарицкую улицу от Переведенской до Петербургского шоссе;
- Бассейную улицу от улицы Победы до Московского проспекта;
- четную сторону Московского проспекта от улицы Фрунзе до Кузнецовской улицы.
С 7:00 до 10:30 перекроют:
- Петербургское шоссе на участках от площади Египетские Ворота до Кузьминского шоссе и от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта;
- перекресток Петербургского шоссе с Витебским проспектом (маршрутный транспорт пропустят);
- Петербургское шоссе от Витебского проспекта в сторону Пулковского шоссе.
С 7:00 до 13:30 закроют:
- Московский проспект от набережной Обводного канала до набережной Фонтанки;
- съезд с набережной Обводного канала на Московский проспект;
- набережную Фонтанки от Московского проспекта до площади Ломоносова;
- улицу Зодчего Росси в сторону площади Островского;
- площадь Островского и Невский проспект от Садовой до Малой Морской;
- Садовую улицу от Итальянской до Невского проспекта.
С 7:00 до 15:30 в центре перекроют Дворцовый проезд, Дворцовую набережную, Миллионную улицу, Адмиралтейский проезд и прилегающие переулки.
С 9:00 до 15:00 закроют Адмиралтейский проспект, Гороховую, Вознесенский, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский бульвар, Сенатскую площадь, а также набережные, мосты и проспекты Васильевского острова и Петроградской стороны, рассказали в Комтрансе Петербурга.
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