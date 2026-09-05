В Кронштадте горит фрегат «Адмирал Макаров»

Днем в субботу, 5 сентября, в Кронштадте загорелся ремонтируемый корабль «Адмирал Макаров». Возгорание произошло в трюме судна на Петровской улице, огонь распространился на площадь 80 квадратных метров.

На месте работают 52 спасателя, сообщили в МЧС Петербурга.

«Адмирал Макаров» был заложен в 2012 году на калининградском заводе «Янтарь», спущен на воду в 2015-м, принят в состав флота 27 декабря 2017 года. Изначально классифицировался как сторожевой корабль, но в 2016-м переквалифицирован во фрегат.

Назван в честь адмирала Степана Макарова — флотоводца, океанографа и исследователя. Экипаж корабля составляет около 220 человек.