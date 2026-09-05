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В Петербурге ветрено и дождливо: температура поднимется до +17 градусов

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди.

Фото: bellena // Shutterstock

В субботу 5 сентября, Петербург остается под влиянием тыловой, холодной части циклона. Температура снова ниже нормы — продолжается «метеоосенний» период, начавшийся накануне.

Днем воздух в городе прогреется до +15…+17 градусов, в Ленобласти — до +13…+18 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду.

В воскресенье днем местами возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов тепла, а днем поднимется до +12...+14 градусов, рассказал ведущий эксперт «Фобос» Михаил Леус.

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