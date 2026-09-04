Вот как выглядела туча, которая принесла в Петербург осенние ливни

В соцсетях горожане делятся снимками большого розового облака, которое заметили в небе над городом накануне. Вероятно, оно и пролилось на Петербург дождем 4 сентября.
Сейчас в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, может выпасть 10-13 миллиметров осадков, а местами до 20-30, сообщает «Водоканал». Всю пятницу лить будет практически без перерывов, отмечает синоптик Александр Колесов. В Петербурге дождь будет сильным, а в некоторых районах области — умеренным. Хотя в циклоне совсем нет ветра, температура воздуха в городе составит до +13…+15 градусов.
Из-за сильного дождя в аэропорту Пулково видимость ухудшается до 4-6 километров, пишет ведущий эксперт центра «Фобос» Михаил Леус. По расчетам организации, в Петербурге может выпасть еще до 15-20 миллиметров осадков или от четверти до трети нормы сентября. Цифра может приблизиться к дневному рекорду, который в последний раз для 4 сентября составил 23 миллиметра в 1982 году.
Превью: Semiglass / Shutterstock
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