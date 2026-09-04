Вот как выглядела туча, которая принесла в Петербург осенние ливни

Сейчас в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, может выпасть 10-13 миллиметров осадков, а местами до 20-30, сообщает «Водоканал». Всю пятницу лить будет практически без перерывов, отмечает синоптик Александр Колесов. В Петербурге дождь будет сильным, а в некоторых районах области — умеренным. Хотя в циклоне совсем нет ветра, температура воздуха в городе составит до +13…+15 градусов.