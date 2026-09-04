Самый известный тюлень Петербурга покинул Фонд друзей балтийской нерпы после 10 лет жизни с людьми

«Уже много дней вольер Крошика не запирался, и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал. Хоть мы и имеем возможность следить за перемещениями нашего любимца благодаря спутниковому передатчику, но все равно волнуемся так, что дрожат колени. После ухода Кроша нам всем стало очень грустно, и мы осознали, что Крошик не питомец и воспитанник, а настоящий член нашей семьи», — рассказали в фонде.

Когда Крошика попытались выпустить на волю в первый раз, он вернулся к зоозащитникам спустя 10-15 минут. Затем специалисты год отучали тюленя от ласки и общения с человеком. Его снова попытались выпустить в Ладогу, но спустя несколько недель отдыхающие стали звонить в фонд и жаловаться, что «на пляже к ним пристает тюлень». После этого зверя вернули в центр.

За последние 10 лет Крошик стал не только амбассадором фонда, но и звездой интернета. Ролик, на котором тюленя отправляют в свободное плавание, но тот все равно возвращается к людям, завирусился во всем мире. Каждая публикация с таким видео по-прежнему собирает миллионы просмотров.