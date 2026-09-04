Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Самый известный тюлень Петербурга покинул Фонд друзей балтийской нерпы после 10 лет жизни с людьми

Тюлень по имени Крошик, который попал к волонтерам в 2016 году и «необычайно сильно» к ним привязался, отправился в открытую Ладогу, рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы. Кольчатую нерпу дважды отпускали на волю, но животное все равно возвращалось к людям.

Фонд друзей балтийской нерпы

«Уже много дней вольер Крошика не запирался, и он свободно перемещался по всей нашей бухте. И вот великий миг настал. Хоть мы и имеем возможность следить за перемещениями нашего любимца благодаря спутниковому передатчику, но все равно волнуемся так, что дрожат колени. После ухода Кроша нам всем стало очень грустно, и мы осознали, что Крошик не питомец и воспитанник, а настоящий член нашей семьи», — рассказали в фонде.

Когда Крошика попытались выпустить на волю в первый раз, он вернулся к зоозащитникам спустя 10-15 минут. Затем специалисты год отучали тюленя от ласки и общения с человеком. Его снова попытались выпустить в Ладогу, но спустя несколько недель отдыхающие стали звонить в фонд и жаловаться, что «на пляже к ним пристает тюлень». После этого зверя вернули в центр.

За последние 10 лет Крошик стал не только амбассадором фонда, но и звездой интернета. Ролик, на котором тюленя отправляют в свободное плавание, но тот все равно возвращается к людям, завирусился во всем мире. Каждая публикация с таким видео по-прежнему собирает миллионы просмотров.

Как семейная пара из Петербурга спасла 150 редких нерп и тюленей и воспитывает двух всегородских любимцев — Крошика и Шлиссика

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: