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Финляндия продлит закрытие границ с Россией еще на два года

Правительство страны предлагает продлить действие «закона о мерах по борьбе с направляемой иммиграцией» до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщает на своем сайте Министерство внутренних дел Финляндии.

Novikov Aleksey / Shuttertsock

Каких-либо изменений в закон не вносили, он вступит в силу 31 декабря этого года. В ведомстве отметили, что «угроза инструментальной миграции на восточной границе Финляндии остается высокой», а закрытие пунктов пропуска — «достаточной мерой для пресечения нелегального въезда».

Пункты пропуска на сухопутной границе европейского государства с Россией закрыты с конца 2023 года, когда в Финляндию направился большой поток граждан из третьих стран. Власти страны были уверены, что этому содействовала российская сторона.

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