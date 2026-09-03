Финляндия продлит закрытие границ с Россией еще на два года

Каких-либо изменений в закон не вносили, он вступит в силу 31 декабря этого года. В ведомстве отметили, что «угроза инструментальной миграции на восточной границе Финляндии остается высокой», а закрытие пунктов пропуска — «достаточной мерой для пресечения нелегального въезда».

Пункты пропуска на сухопутной границе европейского государства с Россией закрыты с конца 2023 года, когда в Финляндию направился большой поток граждан из третьих стран. Власти страны были уверены, что этому содействовала российская сторона.