Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На двух колесах и под саксофон: петербуржцев зовут на велозаезд в Гатчину. Там их ждет музыкальный фестиваль

Девятый фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдет в субботу, 5 сентября, в Приоратском парке. Добраться до локации можно будет с городским велосообществом «Пошли-поехали», которое организует традиционный заезд из Петербурга в Гатчину.

dotshock / Shutterstock

Для участников велопрогулки региональный оператор пригородных перевозок выделит отдельный вагон электрички с Балтийского вокзала, куда можно будет погрузить велосипеды. В поезде участников заезда будет сопровождать саксофонист Александр Ингольд, поэтому слушать музыку гости начнут уже в пути на фестиваль. Хотя синоптики обещают дождь, организаторы уверены, что настоящих любителей велосипедов и музыки это не остановит.

Среди хедлайнеров самого концерта в этом году участница «Голоса» Этери Бериашвили, солисты Мариинки Григорий Чернецов и Ольга Пудова, а также заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Вход на фестиваль свободный. А вот на велозаезд, который начнется в 10 утра нужно зарегистрироваться заранее, чтобы организаторы рассчитали количество участников и все поместились в специальный вагон. Заезд пройдет поддержке Ленинградской государственной областной филармонии и ее художественного руководителя Михаила Голикова.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: