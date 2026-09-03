На двух колесах и под саксофон: петербуржцев зовут на велозаезд в Гатчину. Там их ждет музыкальный фестиваль

Для участников велопрогулки региональный оператор пригородных перевозок выделит отдельный вагон электрички с Балтийского вокзала, куда можно будет погрузить велосипеды. В поезде участников заезда будет сопровождать саксофонист Александр Ингольд, поэтому слушать музыку гости начнут уже в пути на фестиваль. Хотя синоптики обещают дождь, организаторы уверены, что настоящих любителей велосипедов и музыки это не остановит.

Среди хедлайнеров самого концерта в этом году участница «Голоса» Этери Бериашвили, солисты Мариинки Григорий Чернецов и Ольга Пудова, а также заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Вход на фестиваль свободный. А вот на велозаезд, который начнется в 10 утра нужно зарегистрироваться заранее, чтобы организаторы рассчитали количество участников и все поместились в специальный вагон. Заезд пройдет поддержке Ленинградской государственной областной филармонии и ее художественного руководителя Михаила Голикова.