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В суд и полицию обратился КГИОП из-за незаконного ремонта в Доме Пеля

Комитет по охране памятников (КГИОП) потребовал через суд прекратить незаконные работы в Доме Пеля на Литейном проспекте, 46А. Кроме того, ведомство обратилось в правоохранительные органы. Об этом сообщила его пресс-служба.

Администрация Петербурга

На строительные работы в помещении №10-Н пожаловались жильцы. Позже ТСЖ «Пале-Рояль» провело осмотр и зафиксировало нарушения. Выяснилось, что пользователь регионального памятника архитектуры «Дом Пеля (Гукасовой)» проводит реконструкцию без согласования с КГИОП.

Комитет уже вынес нарушителю предостережение и попросил суд запретить любые ремонтные работы до получения необходимых разрешений. В КГИОП опасаются, что продолжение работ может привести к повреждению исторических кирпичных стен, после чего восстановить первоначальный облик здания будет невозможно.

В иске комитет также требует привести помещение в соответствие с утвержденным проектом. За неисполнение решения суда КГИОП предлагает взыскивать с ответчика по 200 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Зданием с 1859 года владел архитектор Александр Пель, который перестроил его лицевой корпус. В 1908 году дом купил нефтепромышленник Павел Гукасов. По заказу его семьи постройку и сад реконструировали, а архитектор Александр Хренов создал два симметричных пятиэтажных дворовых корпуса. Они известны благодаря своим украшениям — замковым камням с гротескными маскаронами и медальоны с латинскими изречениями – Domus propria domus optima («Свой дом – лучший дом») и Dies diem docet («День учит день»).

В советское время во дворе дома Пеля проходили неофициальные концерты и поэтические вечера с творческой интеллигенцией Ленинграда. Их участниками были Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Виктор Цой и другие неформальные деятели андеграунда.

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