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У Лахта Центра достроят подземный переход за 305 млн рублей

Город ищет подрядчика, который завершит строительство подземного перехода у Лахта Центра. Максимальная стоимость работ составит 305 млн рублей, следует из документов на портале госзакупок.

Администрация Санкт-Петербурга

Переход открыли в октябре 2025 года, однако часть работ на объекте еще предстоит выполнить. Будущему подрядчику нужно разработать рабочую документацию, а затем построить два лестничных схода и две лифтовые шахты. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 18 сентября, победителя определят 23 сентября.

Запущенный в прошлом году 240-метровый тоннель связал железнодорожную станцию «Новая Лахта» с Лахта Центром. Он проходит под Приморским шоссе, Высотной улицей и будущим продолжением Шуваловского проспекта. Переход построили за счет городского бюджета.

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