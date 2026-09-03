У Лахта Центра достроят подземный переход за 305 млн рублей

Переход открыли в октябре 2025 года, однако часть работ на объекте еще предстоит выполнить. Будущему подрядчику нужно разработать рабочую документацию, а затем построить два лестничных схода и две лифтовые шахты. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 18 сентября, победителя определят 23 сентября.

Запущенный в прошлом году 240-метровый тоннель связал железнодорожную станцию «Новая Лахта» с Лахта Центром. Он проходит под Приморским шоссе, Высотной улицей и будущим продолжением Шуваловского проспекта. Переход построили за счет городского бюджета.