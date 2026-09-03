«Петергоф» представил новый гид в формате аудиоспектакля. В главной роли — солистка группы UGLI Дарья Трушек!

Новый гид «Далекое странствие Пуппи» отправляет в большое путешествие по историческому парку «Александрия». Его записали к 200-летию зеленой зоны музей-заповедник «Петергоф» и театр «НИТИ». Главную героиню, Пуппи, озвучила солистка группы UGLI Дарья Трушек, для которой такой опыт стал первым в карьере. Аудиоспектакль можно скачать бесплатно в мобильном гиде музея-заповедника «Петергоф».
Главной героиней истории стала фарфоровая кукла Пуппи — любимица принцессы Шарлотты Прусской, будущей императрицы Александры Федоровны. Вместе с хозяйкой она попадает в чужую страну и открывает мир заново.
Во время приключения его участники узнают историю «Александрии», встретят поэта Василия Жуковского, побывают на рыцарском турнире и почувствуют, каково это — быть частью императорской семьи.
Всего в маршруте 13 точек: он начинается от Новой фермы и заканчивается на берегу Финского залива. Каждую сопровождают подсказки, которые помогают разглядеть еще больше деталей.
Вероника Артемова
Режиссер аудиоспектакля и худрук театра «НИТИ»
Когда мы готовили сценарий и выбирали героя, решили, что это будет не историческая личность, потому что она требует сложного погружения и каких-то речевых особенностей. Нам хотелось создать мир через воображение, через фантазию. А кукла — это то, что могло быть у императрицы с детства. По замыслу, Пуппи переехала с Шарлоттой из Германии и жила в Александрии (возможно, живет и сейчас). Спектакль создан для тех, кто испытывает любопытство — к миру, к месту, к людям, к истории.
Дарья Трушек
Солистка группы UGLI
Когда мне предложили эту роль, я ни секунды не сомневалась, ведь мы с Пуппи очень похожи. У нас схожие эмоции: я так же чему-то удивляюсь и так же реагирую на происходящее в жизни, как и она. Хотя было непросто — каждую свою реплику я переписывала по сто тысяч раз. Потом, гуляя по «Александрии» и слушая спектакль целиком, я заметила, какой огромный путь прошла от первой до последней серии. В первом эпизоде я слушала себя так, будто впервые записала свой голос на диктофон, и ходила в шоке: «Неужели это я? Нет, я так не говорю». А в финальной серии уже была чуть-чуть актрисой — и это не может не радовать! Надеюсь, что у Пуппи и у спектакля будет еще не один сезон и эта история останется со слушателями надолго.
Все эпизоды спектакля музей-заповедник рекомендует скачать заранее — на случай, если в парке не будет мобильной связи, а также прослушивать в индивидуальных наушниках «для более глубокого погружения».
Проект подготовили при участии Фонда Друзей Петергофа и банка ВТБ. К юбилею также разработана тематическая программа, каждый месяц которой посвящен отдельной грани ансамбля. Сам спектакль приурочили к месяцу искусства, который проходил в июле, но решили оставить его доступным для зрителей и после окончания лета.
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