«Петергоф» представил новый гид в формате аудиоспектакля. В главной роли — солистка группы UGLI Дарья Трушек!

Дарья Трушек

Солистка группы UGLI

Когда мне предложили эту роль, я ни секунды не сомневалась, ведь мы с Пуппи очень похожи. У нас схожие эмоции: я так же чему-то удивляюсь и так же реагирую на происходящее в жизни, как и она. Хотя было непросто — каждую свою реплику я переписывала по сто тысяч раз. Потом, гуляя по «Александрии» и слушая спектакль целиком, я заметила, какой огромный путь прошла от первой до последней серии. В первом эпизоде я слушала себя так, будто впервые записала свой голос на диктофон, и ходила в шоке: «Неужели это я? Нет, я так не говорю». А в финальной серии уже была чуть-чуть актрисой — и это не может не радовать! Надеюсь, что у Пуппи и у спектакля будет еще не один сезон и эта история останется со слушателями надолго.