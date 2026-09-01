Старейший конный центр в Петербурге может остаться без помещений. Его лошади снимались в кино, а теперь их могут отправить на забой

Конфликт центра с комитетом длится долгие годы, рассказывают в «Просторе». Усадьба на Крестовском проспекте, 20Ж, — памятник архитектуры. По словам Романовой, в 2017 году КГИОП обязал провести реставрацию комплекса в течение пяти лет и направил охранное обязательство собственнику — КИО. Комитет не выполнил требования в срок, после чего КГИОП обратился в суд, первоначально привлекая к делу и «Простор». Центр обжаловал иск, и ответчиком стал КИО. В итоге суд обязал последнего провести реставрацию объекта в течение трех лет. С 2023 года КИО также судился с «Простором». По словам Романовой, центр выиграл все три процесса.

В КИО с этой версией не согласны. Там заявили, что охранное обязательство возлагало работы на собственника или другого законного владельца здания. По версии комитета, «Простор» не исполнял его требования. КИО также предложил центру подписать дополнительное соглашение и провести реставрацию за свой счет, но арендатор от этого отказался. По этой причине, утверждают чиновники, соглашение и расторгли.

Сейчас Комитет по контролю за имуществом Петербурга планирует обследовать здание и после этого определить его дальнейшую судьбу. Приоритетным вариантом использования власти называют развитие физической культуры и спорта. Виктория Романова в свою очередь говорит, что обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

«Простор» был основан в 1989 году. Клуб включен в реестр Минэкономразвития как социально ориентированная НКО. Лошади и сотрудники центра снимались в исторических фильмах, среди которых «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова и «Анна Каренина» Бернарда Роуза.