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О ленинградском модернизме на фестивале «Подписных» расскажет историк петербургской архитектуры Владимир Лисовский

Первый день фестиваля «Книжный сад», который 4-6 сентября организуют «Подписные издания» в честь своего столетия, посвятят городу. Начнут его с беседы с историком архитектуры о том, как Петербург стал таким, каким мы его знаем сегодня.

Фото: Алексей Сорпов. «Собака.ru»

В 15:10 в Итальянском саду Лисовский расскажет каково это — быть свидетелем целой эпохи в истории архитектуры и градостроительства: ее начала, расцвета и финала. Модерировать беседу будет главный редактор медиа БИЛЛИ и книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга. Кстати, у этой встречи есть отличный повод: осенью выйдет значительно переработанная версия книги Лисовского «Ленинград. Районы новостроек», впервые опубликованной в 1983 году.

Владимир Лисовский — доктор искусствоведения, профессор Академии художеств (почти полвека!) и инженер-кораблестроитель. Он автор «Трех веков архитектуры Санкт-Петербурга» — самого полного исследования петербургского зодчества и градостроительства от Петра I до наших дней. Эту работу историка Собака.ru отметила премией «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.

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