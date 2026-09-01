О ленинградском модернизме на фестивале «Подписных» расскажет историк петербургской архитектуры Владимир Лисовский

В 15:10 в Итальянском саду Лисовский расскажет каково это — быть свидетелем целой эпохи в истории архитектуры и градостроительства: ее начала, расцвета и финала. Модерировать беседу будет главный редактор медиа БИЛЛИ и книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга. Кстати, у этой встречи есть отличный повод: осенью выйдет значительно переработанная версия книги Лисовского «Ленинград. Районы новостроек», впервые опубликованной в 1983 году.

Владимир Лисовский — доктор искусствоведения, профессор Академии художеств (почти полвека!) и инженер-кораблестроитель. Он автор «Трех веков архитектуры Санкт-Петербурга» — самого полного исследования петербургского зодчества и градостроительства от Петра I до наших дней. Эту работу историка Собака.ru отметила премией «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.