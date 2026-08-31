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Большой пиксельный Малыш Бигль вышел к воде в Мурине

Воксельную скульптуру собаки напротив дома на Воронцовском бульваре, 11к1, установил художник Владимир Net.

телеграм-канал Net streetart
телеграм-канал Net streetart

«По высокой траве [Малыш Бигль] отправляется по следам белого кролика», — прокомментировал он свою работу.

Пиксельного белого кролика Владимир Net установил в марте в парке «Сосновка». В конце июня художник рассказал об исчезновении скульптуры. Автор отследил местоположение своей работы с помощью GPS-трекера, которым заранее оснастил ее. Последней геолокацией кролика стал комплекс переработки отходов, где, как считает Владимир Net, его работу могли утилизировать.

В 2023 году в парке «Сосновка» скульптор также установил зеленого воксельного козлика — эту инсталляцию не убирали больше двух лет. В декабре 2023 года в сквере на Академика Лихачева появилась другая работа художника — двухцветный пиксельный кот Апельсинчик.

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