«Новая Голландия» зовет на отдых у набережной. В первый день осени в город как раз заглянет летнее солнце!

В Ленобласти дождь может пойти еще утром. После полудня кратковременные осадки возможны и в городе. Утром воздух прогреется до +16…+18 градусов, а днем температура поднимется до +21…+22.

Тем временем в «Новой Голландии» на недавно открывшейся набережной как раз появились шезлонги. На оборудованном спуске к Мойке, широкие ступени которого теперь позволяют близко подойти к воде, можно отвлечься от городской суеты и проводить взглядом проплывающие катера.