Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«Новая Голландия» зовет на отдых у набережной. В первый день осени в город как раз заглянет летнее солнце!

До обеда во вторник, 1 сентября, в городе будет сухо и даже появится солнце, прогнозирует синоптик Александр Колесов. Правда, без дождя в День знаний не обойдется.

В Ленобласти дождь может пойти еще утром. После полудня кратковременные осадки возможны и в городе. Утром воздух прогреется до +16…+18 градусов, а днем температура поднимется до +21…+22.

Тем временем в «Новой Голландии» на недавно открывшейся набережной как раз появились шезлонги. На оборудованном спуске к Мойке, широкие ступени которого теперь позволяют близко подойти к воде, можно отвлечься от городской суеты и проводить взглядом проплывающие катера.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: