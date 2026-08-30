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Лето прощается дождем: температура в Петербурге не поднимется выше +18 градусов

Днем в городе ожидаются облака и дожди, которые не дадут воздуху как следует прогреться.

Фото: KrimKate // Shutterstock

Последнее воскресенье календарного лета в Петербурге пройдет под влиянием циклона с запада.

Днем в городе ожидается +16…+18 градусов — на 2–3 градуса ниже климатической нормы. В Ленобласти воздух прогреется до +16…+21 градуса. Скорость юго-восточного ветра составит от 3-8 метров в секунду, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник станет заметно теплее: ночью температура воздуха составит +13...+15 градусов, а днем поднимется до +20...+22 градусов. При этом возможны кратковременные дожди, а днем местами не исключены и грозы.

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