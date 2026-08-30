Барсук в Ленобласти решил понежиться перед сном — и попал в видеоловушку

Оказывается, расслабляться лежа на спине свойственно не только людям, но и диким животным. Ночной обитатель лесов, барсук, под утро, перед тем как отправиться в нору на дневной сон, решил немного понежиться.

Зверек принял расслабленную позу, перевернулся на бок и, казалось, задумался. Но в какой-то момент его что-то насторожило — и он, словно вспомнив, что расслабляться вне норы опасно, нехотя побрел спать.

Судя по заостренному хвосту, в объектив попался самец, у которого уже начали округляться бока, отметил биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре». Он подчеркнул, что по данным Комитета по охране объектов животного мира Ленобласти, в регионе обитает 3912 барсуков.