В Петербурге тепло и сухо: воздух прогреется до +23 градусов

В субботу, 29 августа, Петербург сохранит спокойную погоду. Солнце активизирует дневной прогрев, и температура поднимется на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов, в Ленобласти — +18…+23 градуса. Скорость юго-восточного ветра составит от 4-9 метров в секунду, рассказал синоптик Михаил Леус. Также в Петербурге местами ожидается туман. В МЧС водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными на дорогах.

В воскресенье днем возможны небольшие дожди. При этом ночью температура воздуха составит от +12…+14 градусов, а днем поднимется до +17…+19 градусов.