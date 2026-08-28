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Искупаться в последние дни лета можно только в одном озере Петербурга

Безымянное озеро стало первым водоемом с начала августа, в который, по данным Роспотребнадзора, безопасно заходить. Это следует из еженедельного отчета мониторинга воды, которым ведомство поделилось в соцсетях.

Максим Бабенко / Собака.ru

К 27 августа специалисты надзорного органа отобрали 286 проб воды из 9 водных акваторий города, на которых расположено 22 пляжа. Только на одном из них — территории у Безымянного озера в Красносельском районе — вода соответствовала стандартам ведомства. В то же время в Ленобласти представители Роспотребнадзора проанализировали 260 проб воды из 20 зон рекреации — ни одна из них по итогам тестирования не была признана безопасной.

По данным регионального Росгидромета, 28 августа температура воды в курортной зоне Финского залива составила от +16…+18 градусов. Однако безопасной и комфортной для купания МЧС называет температуру выше последней отметки.

Купание в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным нормам, повышает риск заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, а также другими инфекционными и паразитарными заболеваниями, предупреждает ведомство.

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