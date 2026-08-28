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Увидеть Старое Шале, погулять по восстановленному огороду императорской семьи и приготовить варенье: в «Павловске» отпразднуют сбор урожая

В любимом огороде императрицы Марии Федоровны, Садоводстве Боде, который был разрушен во время Великой Отечественной войны и восстановлен в 2015 году, в воскресенье проведут ежегодный арт-праздника «Осенняя пастораль», посвященный сбору урожая. Гости смогут прогуляться среди императорских грядок и побывать в Старом Шале, которое также было разрушено в военные годы и воссоздано лишь в марте этого года.

Инна Метелькова / Собака.ru
Инна Метелькова / Собака.ru

Праздник начнется 30 августа в полдень. Гостей ждут лекция об истории огорода, гастрономические мастер-классы, овощная флористика, викторина с дегустацией душистых трав и традиционная акция по варке варенья, победитель которой заберет с собой банку угощения. У Старого Шале посетителям расскажут об истории павильона и его связи с садоводством, также там выступят музыканты. Посещение территории у павильона бесплатное. Попасть на сам праздник можно по билетам в Садоводство Боде и Павловский парк.

Садоводство Боде появилось в Павловске в конце XVIII века. Здесь выращивали овощи и пряные травы для дворцовой кухни и благотворительных заведений. Тогда территория была известна как «Ельцовый огород», участок получил такое имя в честь своего первого садовника Иоганна Эльца. Своим современным названием, который сад получил во второй половине XIX века, он обязан знаменитым павловским садоводам - отцу и сыну, Генриху и Эрнсту Боде. В 2014 году музей-заповедник начал восстанавливать огород по историческим планам Марии Федоровны, а в 2015-м его открыли для посетителей. Сейчас здесь растет более 200 видов растений, в том числе старинные сорта овощей, трав и яблонь.

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