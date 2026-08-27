Осетровую Луну и затмение увидят петербуржцы ночью

Полнолуние, которое появится в небе в конце лета, коренные народы Северной Америки называют Осетровой Луной, так как пик явления приходится на период обильного улова осетра. Полная Луна в небе взойдет в ночь с 27 на 28 августа, пишет Петербургский планетарий. Лунное затмение начнется в 4:23, а его максимальную фазу астрономы ожидают увидеть в 5:42.

Лучше всего для наблюдений подойдет северное побережье Финского залива, отмечают в сообществе «АстроФотоБолото». При этом максимальная фаза затмения будет доступна жителям Северной и Южной Америки.

Для гостей и жителей Петербурга это уже второе затмение в августе. Ранее, 12 августа, горожане наблюдали частное солнечное затмение: в небе над регионом Луна закрыла солнечный диск на 79%.