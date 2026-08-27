Дождь с грозой не испортит последние выходные лета

В субботу в Петербурге будет переменная облачность, поэтому у горожан останется шанс увидеть солнце. Воздух прогреется до +21…+23 градусов, ветер будет юго-восточным и умеренным, отмечают синоптики центра «Фобос».

В воскресенье температура немного снизится — до +19…+21 градуса. Возможен небольшой дождь с грозой, но резкого похолодания он не принесет.

При этом ночи становятся заметно холоднее. В некоторых районах Ленобласти температура уже опускается ниже +10 градусов, тогда как в Петербурге пока теплее. В ночь на субботу столбики термометров покажут +13…+15 градусов, на воскресенье — +14…+16.

По словам Колесова, изменения происходят и в верхних слоях атмосферы: происходит перестройка» на новую барическую депрессию с Атлантики, которая создаст путь для очередных атлантических циклонов. Они продолжат двигаться в сторону Петербурга, поэтому начало сентября, по прогнозу синоптика, будет дождливым.

Ранее эксперты составили прогноз на осень 2026 года на основе данных, которые собирал нейросетевой погодный сервис «Метеум». Из него следует, что грядущий сезон окажется более дождливым, чем прошлогодний. Однако осадки не помешают теплу задержаться в городе.