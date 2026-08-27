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Cроки запуска 5G в России назвали Минцифры

Сети пятого поколения должны заработать в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Такой срок содержится в проекте решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), который подготовило Минцифры после обсуждения с операторами и другими ведомствами.

Kub The Shadow Simple Man / Shutterstock

«Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут использовать для 5G уже действующие базовые станции и частоты, которые ранее выделили для сетей LTE (4G). Кроме того, операторы получат новые полосы частот в диапазоне 4630–4990 МГц.

На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, которое уже установлено в сетях на 1 сентября 2026 года. Это, по замыслу Минцифры, позволит начать запуск 5G в ближайшее время. С 2027 года операторы должны будут постепенно переходить на российские базовые станции. Полностью заменить иностранное оборудование планируется до конца 2031 года.

После запуска в городах-миллионниках сеть 5G будут поэтапно расширять. К 2031 году ее должны развернуть в наиболее популярных местах этих городов.

Пятое поколение мобильной связи отличается от 4G более высокой скоростью передачи данных, меньшей задержкой и способностью одновременно обслуживать больше устройств. В Минцифры также рассчитывают, что развитие 5G даст дополнительный стимул производству российского телекоммуникационного оборудования.

Почему в Россию так и не пришел 5G? И что будет с 6G, работа над которым в других странах уже вовсю идет?

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