Cроки запуска 5G в России назвали Минцифры

«Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут использовать для 5G уже действующие базовые станции и частоты, которые ранее выделили для сетей LTE (4G). Кроме того, операторы получат новые полосы частот в диапазоне 4630–4990 МГц.

На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, которое уже установлено в сетях на 1 сентября 2026 года. Это, по замыслу Минцифры, позволит начать запуск 5G в ближайшее время. С 2027 года операторы должны будут постепенно переходить на российские базовые станции. Полностью заменить иностранное оборудование планируется до конца 2031 года.

После запуска в городах-миллионниках сеть 5G будут поэтапно расширять. К 2031 году ее должны развернуть в наиболее популярных местах этих городов.

Пятое поколение мобильной связи отличается от 4G более высокой скоростью передачи данных, меньшей задержкой и способностью одновременно обслуживать больше устройств. В Минцифры также рассчитывают, что развитие 5G даст дополнительный стимул производству российского телекоммуникационного оборудования.