Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Разговоры о Песках, Коломне и путеводителях по Петербургу: архитектурный квартирник пройдет на этой неделе

В последнюю пятницу лета, 28 августа, в архитектурном коворкинге KLAUZURA пройдет встреча для тех, кто любит историю города, архитектуру и разговоры о Петербурге. Ее дополнят терраса с видом на Финский залив, напитки и закуски.

Архивы пресс-службы Klauzura

Квартирник в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30, начнется в 18:00. В программе — выступления экспертов, короткие лекции молодых специалистов по архитектуре и урбанистике, открытый микрофон для гостей и неформальное общение.

Участники встречи обсудят исторические районы города — Пески и Коломну. Поговорят о том, как изучение архитектуры превращается в книги, как писательство и научная работа влияют на практику архитектора и художника и как издатели выбирают и создают профессиональную литературу.

Своим опытом поделятся авторы путеводителей Виктория Конышкова и Дарья Усова, а об издательской стороне работы расскажет Издательский дом «Коло». Книги о Петербурге можно будет приобрести на месте.

Архитектурное бюро Klauzura создает общественные пространства и приспосабливает старые здания к новым функциям. Главный проект бюро — реновация кожевенного завода Брусницыных, который превратили в культурный квартал. За проект команда получила премию Собака.ru «Петербург будущего» в номинации «Заявка года».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: