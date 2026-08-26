Разговоры о Песках, Коломне и путеводителях по Петербургу: архитектурный квартирник пройдет на этой неделе

Квартирник в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30, начнется в 18:00. В программе — выступления экспертов, короткие лекции молодых специалистов по архитектуре и урбанистике, открытый микрофон для гостей и неформальное общение.

Участники встречи обсудят исторические районы города — Пески и Коломну. Поговорят о том, как изучение архитектуры превращается в книги, как писательство и научная работа влияют на практику архитектора и художника и как издатели выбирают и создают профессиональную литературу.

Своим опытом поделятся авторы путеводителей Виктория Конышкова и Дарья Усова, а об издательской стороне работы расскажет Издательский дом «Коло». Книги о Петербурге можно будет приобрести на месте.

Архитектурное бюро Klauzura создает общественные пространства и приспосабливает старые здания к новым функциям. Главный проект бюро — реновация кожевенного завода Брусницыных, который превратили в культурный квартал. За проект команда получила премию Собака.ru «Петербург будущего» в номинации «Заявка года».