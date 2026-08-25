Будет ли теплой осень-2026 в Петербурге, спрогнозировал ИИ-«Метеум»

Грядущий сезон в регионе будет теплее климатической нормы и теплее прошлогоднего, но без каких-либо рекордов, утверждают эксперты. Второй год подряд заметно теплее нормы окажутся сентябрь и ноябрь — тренд на более теплую осень сохраняется все последние годы. В остальных крупных российских городах особенно теплым окажется сентябрь.

По осадкам сезон в целом останется в пределах нормы, но в ноябре возможно небольшое превышение — и обычных показателей, и среднего за последнее десятилетие. В сравнении с прошлым годом, который синоптики компании называют «довольно засушливым», петербуржцев ждет заметная прибавка дождей: в сентябре осадков ожидается вдвое больше, чем год назад, в октябре — в полтора раза больше. В целом вся осень в этом году выдастся заметно более дождливой, чем прошлая.

Технологию «Метеум» запустили в 2015 году. Тогда она составляла прогноз погоды при помощи алгоритма машинного обучения с учетом характеристик ландшафта на «Яндекс Картах». В 2020 году в инструмент внедрили нейросети. Сегодня с их помощью «Метеум» обрабатывает альтернативные источники данных (персональные метеостанции) и строит прогноз температуры с точностью до квартала.