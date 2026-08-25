В Новой Голландии реставраторы и девелоперы обсудят, что делать с историческими зданиями Петербурга

Архитекторы, реставраторы и девелоперы соберутся в 19:30 в Летнем театре, чтобы обсудить современные подходы к работе с исторической застройкой. Можно ли отреставрировать конструктивистский завод, сделать его востребованным пространством и не лишить духа эпохи? Как превратить аварийный особняк в деловой или общественный центр, сохранив исторические интерьеры и архитектурные детали? На эти и другие вопросы попытаются ответить профессионалы.

В обсуждении участвуют:

руководитель архитектурной мастерской АРМ2 НИиПИ «Спецреставрация» Мария Шапченко ;

; главный архитектор бюро KLAUZURA Дарья Козлова ;

; член Общественного совета Петербурга при КГА и доцент кафедры архитектуры Академии художеств Мария Орлова-Шейнер ;

; коммерческий директор HIDEOUT Residence и отеля WYNWOOD Галина Фомичева.

Модерировать беседу будет Александра Глухова — инженер-архитектор, доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ и автор экскурсий и гид просветительской компании «Петербург глазами инженера».

«Петербург глазами инженера» — просветительская компания, которая проводит экскурсии, лекции и мастер-классы. Их ключевые особенности — инженерная оптика и элементы эдьютейнмента.