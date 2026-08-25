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В Новой Голландии реставраторы и девелоперы обсудят, что делать с историческими зданиями Петербурга

Дискуссию о сохранении культурного наследия 27 августа проведет проект «Петербург глазами инженера». Послушать ее можно бесплатно, но для этого нужна регистрация.

Новая Голландия / пресс-служба «Петербург глазами инженера»

Архитекторы, реставраторы и девелоперы соберутся в 19:30 в Летнем театре, чтобы обсудить современные подходы к работе с исторической застройкой. Можно ли отреставрировать конструктивистский завод, сделать его востребованным пространством и не лишить духа эпохи? Как превратить аварийный особняк в деловой или общественный центр, сохранив исторические интерьеры и архитектурные детали? На эти и другие вопросы попытаются ответить профессионалы.

В обсуждении участвуют:

  • руководитель архитектурной мастерской АРМ2 НИиПИ «Спецреставрация» Мария Шапченко;
  • главный архитектор бюро KLAUZURA Дарья Козлова;
  • член Общественного совета Петербурга при КГА и доцент кафедры архитектуры Академии художеств Мария Орлова-Шейнер;
  • коммерческий директор HIDEOUT Residence и отеля WYNWOOD Галина Фомичева.

Модерировать беседу будет Александра Глухова — инженер-архитектор, доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ и автор экскурсий и гид просветительской компании «Петербург глазами инженера».

«Петербург глазами инженера» — просветительская компания, которая проводит экскурсии, лекции и мастер-классы. Их ключевые особенности — инженерная оптика и элементы эдьютейнмента.

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