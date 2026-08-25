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Коллаборация сезона — свежие булочки Kona и свежий журнал Собака.ru!

В Kona Cafe Большом проспекте ПС, 13/4, готовят бейглы, омлеты-торнадо и кардамоновые булочки, за которыми выстраиваются очереди (буквально!). Ресторатор Марк Лапин и музыкант Слава Марлоу встречаются здесь, чтобы позавтракать бейглом с ростбифом, коул слоу, трюфельным соусом и фирменной клубничной айс-матчей от шеф-бариста Лали Заречневой — и первыми прочитать (и забрать с собой!) новый номер Собака.ru с богической Александрой Ребенок на обложке и семейными династиями (скульпторы Каминкеры! фермеры Морозовы! телезвезды Канделаки!) внутри.

Фото предоставлено пресс-службой Kona Cafe
Фото предоставлено пресс-службой Kona Cafe
Фото предоставлено пресс-службой Kona Cafe
Фото предоставлено пресс-службой Kona Cafe

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