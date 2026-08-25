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Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о переводах через «Мир» и СБП

Новые правила предусмотрены федеральным законом, который Владимир Путин подписал в декабре 2025 года. Как отмечалось при его принятии, изменения должны помочь Росфинмониторингу эффективнее выявлять операции, связанные с отмыванием преступных доходов.

BestPhotoPlus / Shutterstock

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации об операциях через платежную систему «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и единому QR-коду. Данные ведомству будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК).

Речь идет о платежах и денежных переводах, которые проходят через «Мир» и СБП, а также об операциях с использованием единого QR-кода. При этом НСПК не сможет раскрывать информацию о самом факте передачи данных Росфинмониторингу.

Сведения будут передавать через личный кабинет или другие электронные каналы, в том числе через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные правила — какие данные и в какие сроки передавать — Росфинмониторинг и НСПК определят в отдельном соглашении, которое также согласуют с Банком России.

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