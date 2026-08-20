Мини-копию четырехметрового памятника Шаляпину покажут на выставке в Театральной библиотеке

Экспозиция откроется для посетителей 31 августа и будет работать до 16 октября в Театральной библиотеке на Зодчего Росси, 2А. Выставка станет совместным проектом Музыкального театра имени Федора Шаляпина и Театральной библиотеки. Она расскажет об истории здания, точкой отсчета которой принято считать учреждение Народного дома императора Николая ΙΙ в 1900 году. Акцент при этом сделали на истории Оперного зала, открытого в 1912 году.

Впервые посетителям покажут ноты и фотографии из личных архивов таких известных оперных артистов, как Любови Андреевой-Дельмас, Павла Андреева, Евгении Бронской и Маттео Баттистини, эскизы декораций к спектаклям Народного дома, редкие пьесы с пометками цензоров, режиссеров и суфлеров, а также афиши и программы спектаклей.

Детально рассмотреть облик великого оперного певца также можно в филиале Музея городской скульптуры в Вяземском переулке, 8. До ноября преподаватель и выпускник Академии художеств Олег Шоров создает здесь четырехметровый памятника Федору Шаляпину. Готовую скульптуру Шаляпина установят у Музыкального театра его имени, где с 2023 года продолжается реконструкция. Подходящий проект ваяния выбрали с помощью конкурса, в жюри которого были директор учреждения Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.

После реконструкции в Музыкальном театре Шаляпина появятся репетиторий в куполе, оркестровая яма-трансформер, интерьеры в стиле ар-деко и новый (подземный!) этаж с холлом и гардеробом, рассказывала в большом интервью Собака.ru директор театра Юлия Стрижак.