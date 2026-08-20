Число кафе и ресторанов в Петербурге сокращается

Число заведений быстрого питания уменьшилось на 4%, до 3,5 тысячи, столько же потеряли кафе — их осталось около 2,5 тысячи. Ресторанов стало на 3,1% меньше — сейчас в городе работает 1 718 заведений. При этом количество кофеен в Петербурге не изменилось: как и год назад, их около 1,6 тысячи. Для сравнения, в Москве за год число кофеен сократилось на 15%, до 2,5 тысячи.

В целом рынок общепита Петербурга не выбивается из общероссийской статистики. Сейчас в 16 городах-миллионниках страны работает около 97,1 тысячи заведений — за последний год их общее число уменьшилось менее чем на 1%.

Среди причин, которые могут влиять на сокращение числа кафе и ресторанов в Петербурге, — «закон о наливайках» и ограничения на установку летних веранд на Невском проспекте. По новым правилам заведениям необходимо попасть в специальный реестр, чтобы продолжать продавать алкоголь. Кроме того, с 2025 года петербургские власти рекомендовали рестораторам отказаться от летних пристроек на Невском. В сентябре Комитет имущественных отношений подтвердил, что с 2026 года новые договоры на размещение веранд с заведениями общепита заключать не будут.