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Дождь и холод вернутся в Петербург на выходных

Циклон принесет в Петербург дожди и похолодание в выходные. Он пройдет через Ленобласть с субботы на воскресенье и продолжит влиять на погоду в понедельник. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

sergey lavrishchev / Shutterstock

По словам специалиста, атмосферный вихрь с большим количеством осадков движется с юго-запада. Пока точно неизвестно, по какой траектории он пройдет через регион. Основная часть дождей, вероятно, достанется западным районам Ленобласти, но Петербург тоже ждут обильные осадки. Более точный прогноз синоптик обещает в пятницу.

После циклона в регион придет антициклон, поэтому на следующей неделе погода, по прогнозу Колесова, снова станет теплой.

Накануне, в среду, 19 августа, Петербург пережил один из самых дождливых дней месяца. Днем ранее в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности. В некоторых районах за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Сильнее всего дождь прошел в Шлиссельбурге, Киришах, Воейково и Сосново.

Из-за сильного ветра в Петербурге повалило как минимум 20 деревьев, а несколько улиц, в том числе Парашютная и Репищева, оказались подтоплены. К часу ночи 20 августа «Водоканал» сообщил, что откачал воду с этого участка.

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