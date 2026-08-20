Дождь и холод вернутся в Петербург на выходных

По словам специалиста, атмосферный вихрь с большим количеством осадков движется с юго-запада. Пока точно неизвестно, по какой траектории он пройдет через регион. Основная часть дождей, вероятно, достанется западным районам Ленобласти, но Петербург тоже ждут обильные осадки. Более точный прогноз синоптик обещает в пятницу.

После циклона в регион придет антициклон, поэтому на следующей неделе погода, по прогнозу Колесова, снова станет теплой.

Накануне, в среду, 19 августа, Петербург пережил один из самых дождливых дней месяца. Днем ранее в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности. В некоторых районах за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Сильнее всего дождь прошел в Шлиссельбурге, Киришах, Воейково и Сосново.

Из-за сильного ветра в Петербурге повалило как минимум 20 деревьев, а несколько улиц, в том числе Парашютная и Репищева, оказались подтоплены. К часу ночи 20 августа «Водоканал» сообщил, что откачал воду с этого участка.