Ветром повалило десятки деревьев в Петербурге

На газоне по 18-й линии Васильевского острова у дома №5 разломился и перегородил путь машинам большой ясень. На бульваре проспекта Стачек на трамвайные пути упала ива. На Карпинского, 28к1, дерево оборвало провода освещения. Поваленные ветром стволы также обнаружили на проезжей части набережной Бумажного канала, перекрестках улиц Аврова с Лихардовской в Петергофе и улицы Коллективная с Красносельским шоссе в поселке Горелово. Городские службы убрали деревья с дорог и тротуаров, заявляют в Комблага.

«Желтый» уровень погодной опасности городские власти объявили накануне, горожанам рекомендовали не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям. На фоне непогоды Комблага закрыл сады в центре Петербурга. К обеду ведомство сообщило об упавших деревьях в нескольких зеленых зонах города.

Предыдущий ураган приходил в Петербург 11 июля. Тогда суперциклон, который синоптики окрестили именем Бернадетт, повалил сотни деревьев в «Царском Селе» и более 2,3 тысяч в Павловском парке. Среди них были стволы, которые простояли не один век. Изначально расчистить парк после стихии планировали за две недели, однако устранять последствия продолжают до сих пор. В учреждении говорят, что таких разрушений в парке не было последние 30 лет.