«Двери с помоек» открываются для гостей в честь семилетия

Гостей в мастерской «Дверей с помоек» в Кировском районе начнут встречать в полдень. Им проведут экскурсию, расскажут о реставрационном деле, покажут ценные и уникальные находки. Также их напоят чаем. Кроме того, участники встречи смогут купить «секретный мерч от секретного художника». Что за мерч и кто его автор, организаторы обещают рассказать в день события. Встреча завершится к вечеру.

Попасть на день открытых «Дверей с помоек» можно за пожертвование от тысячи рублей по предварительной записи. «Инструкцию по проникновению в мастерскую» обещают отправить после регистрации.

Проект «Двери с помоек» в Петербурге зародился в 2019 году. Раньше его мастерская располагалась на Курляндской, 49, но в марте 2025 года в здании произошел пожар и спустя год команда рассказала о переезде в новое помещение. В 2026 году одна из сооснователей проекта Валентина Манн стала героиней документального фильма о петербургских краеведах «новой волны». С его режиссером Саркисом Дарбиняном разговаривала Собака.ru.